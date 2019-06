Square Léopold: le projet ne respecte pas la volonté des Namurois, selon le PTB

Le projet de réaménagement du square Léopold présenté lundi par Besix Red en collaboration avec la Ville de Namur ne respecte pas la volonté des Namurois, selon le chef de file de l'antenne locale du PTB, Thierry Warmoes.

Pour justifier ses dires, le parti s'appuie sur la consultation populaire réalisée en février 2015. Les citoyens avaient alors été 12.945 (59,49%) à s'exprimer contre la disparition du square Léopold, tandis que 8.724 s'était dits en sa faveur (40,04%).

La question posée était la suivante: "êtes-vous favorable à l'installation d'un centre commercial à l'emplacement de l'actuelle gare des bus et du square Léopold, sachant que cela entraînera la disparition des arbres de ce square et que cette suppression sera compensée par la création en ville de trois nouveaux parcs publics et la plantation de plusieurs centaines d'arbres et arbustes dans le nord de la corbeille?".

"Ces derniers mois, en pleine campagne électorale, le bourgmestre Maxime Prévot, le président du CPAS Philippe Noël et d'autres candidats n'ont cessé de souscrire à l'importance de prendre en compte les changements climatiques, la biodiversité, la participation citoyenne, la qualité de vie et l'espace public", a ajouté leader du PTB namurois. "Mais aujourd'hui, c'est clair, tout cela doit dégager pour la soif de profit d'un groupe privé (Besix Red, ndlr)".

"Avec les mouvements citoyens, le PTB continuera à s'opposer à ce projet qui est bien présenté ou emballé, mais nous semble totalement démesuré", a-t-il conclu, en référence à la hauteur du complexe, qui devrait être de 25 mètres côté pont de Louvain, soit 7 de plus qu'actuellement.

Maxime Prévot n'a pas encore pu réagir à ces dires, mais devrait sans doute le faire mardi.