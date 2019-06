Euro U21 (m) - L'Italie éliminée, la Roumanie et la France en demi-finales et qualifiées pour les Jeux

(Belga) L'équipe d'Italie espoirs (U21) de football est éliminée du championnat d'Europe organisé en Italie. Les "Azzurrini" qui ont terminé 2es du groupe A, derrière l'Espagne, ne terminent pas meilleurs 2es des trois groupes de qualification après le partage entre la Roumanie et la France 0-0, lundi soir. Ces deux pays terminent 1er et 2e du Groupe C. La France avec 7 points devance l'Italie (6) comme meilleure 2e. L'Espagne (Gr.A), l'Allemagne (Gr.B), la Roumanie (Gr.C) et la France joueront les demi-finales de l'Euro.

Ces quatre nations sont aussi qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les demi-finales de l'Euro opposeront, jeudi, l'Allemagne à la Roumanie et l'Espagne à la France. Les Espoirs belges, qui disputaient leur première phase finale d'un Euro U21 depuis 2007, ont terminé derniers du groupe A après trois défaites contre la Pologne (3-2), l'Espagne (2-1) et l'Italie (3-1). (Belga)