Les sans-papiers à Liège toujours dans l'incertitude quant à leur hébergement

Plusieurs dizaines de sans-papiers ayant trouvé refuge à Liège, ainsi que d'autres personnes qui les soutiennent, se sont rassemblées lundi soir face à l'hôtel de ville de Liège. Le collectif de soutien à la Voix des Sans Papiers de Liège allait à nouveau y interpeller le conseil communal pour rappeler les conditions précaires dans lesquelles vivent ces personnes.

Par l'intermédiaire d'Ingrid Falque, le comité a rappelé l'engagement du collège communal de trouver une solution pérenne d'hébergement pour ces personnes en attente de régularisation, présentes depuis quatre ans à Liège.

Elles ont en effet d'abord occupé un bâtiment à Sclessin avant de s'installer, en septembre 2015, dans les anciennes annexes de l'école d'horticulture à Burenville. En décembre 2018, alors que les bâtiments étaient frappés d'un arrêté d'inhabitabilité, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS) avait affirmé qu'il n'était pas question de les expulser, Liège ayant été "la première grande ville de Belgique à se déclarer unanimement ville hospitalière".

Aujourd'hui, ces personnes occupent toujours ces locaux et les promesses de relogement n'ont pu être concrétisées que pour une partie d'entre elles, à savoir des femmes avec enfants, constate le collectif de soutien.

"La régularisation est le seul moyen de rendre une existence décente à des personnes qui vivent parmi nous depuis des années, dont les enfants côtoient les nôtres sur les bancs de l'école et dont le seul tort est d'avoir été confrontées à une politique d'asile et d'immigration très restrictive", a déploré Ingrid Falque.

Si le bourgmestre a dit partager son constat selon lequel "l'absence de régularisation les plonge dans la précarité la plus totale et les prive de toute perspective d'avenir", il a ajouté qu'une solution durable passe nécessairement par une politique de régularisation, qui est de compétence fédérale. "A titre personnel, j'ai déjà vécu et dirigé comme bourgmestre deux opérations de régularisation et j'espère sincèrement qu'une troisième sera menée par le prochain gouvernement fédéral. Je pense pouvoir dire qu'elle concernerait entre 2.000 et 3.000 personnes sur le territoire de notre ville", a confié Willy Demeyer.

Le comité de soutien a donc réitéré sa demande de relogement de ces personnes sans papiers dans des immeubles inoccupés. "Nous ne pouvons ni dire ni croire que la Ville possèderait des bâtiments vides permettant de loger une population importante dans des conditions dignes et conformes aux différentes normes de sécurité et de salubrité. A fortiori une centaine de personnes", a répondu le bourgmestre.

Il a néanmoins réaffirmé la volonté du collège communal de trouver une solution de relogement pour ces personnes, d'autant que l'ASBL ayant acheté les locaux de Burenville attend de pouvoir enfin y développer son projet de travail adapté.