La Belgique s’adapte à la vague de chaleur: plan canicule, calèches interdites et horaires adaptés

Alors que le mercure a atteint au moins 30 degrés ce lundi et va poursuivre son ascension mardi, la vague de chaleur annoncée cette semaine en Belgique «n’a rien d’exceptionnel», selon plusieurs climatologues. Photo News

30,6 degrés ont été enregistrés ce lundi à Uccle. Des températures qui poussent les villes à s’adapter.

La Belgique a connu sa première journée tropicale de 2019, annonce David Dehenauw, chef du Service scientifique Prévisions du temps à l’Institut royal météorologique (IRM) sur Twitter. «Le mercure a finalement grimpé aujourd’hui jusqu’à 30,6 degrés à Uccle», écrit-il.

On parle de journée tropicale lorsque le mercure dépasse les 30 degrés à Uccle, explique David Dehenauw, contacté par Belga. Mais il n’est pas exceptionnel de dépasser les 30 degrés en juin, précise-t-il.

Le record absolu journalier de température à Uccle (tous mois confondus) remonte au 27 juin 1947 quand le mercure avait atteint 36,6°, rappelle encore le météorologue.

Liège: La police de Liège adapte ses horaires jusque lundi prochain en raison de la chaleur

En raison des prévisions météorologiques, la zone de police de Liège a décidé d’adapter les horaires d’ouverture de ses commissariats, a annoncé lundi sa porte-parole Jadranka Lozina.

Les commissariats seront accessibles aux citoyens de 8h00 à 15h00 mardi. De mercredi à lundi prochain inclus, ils le seront de 7h00 à 15h00.

Cette mesure n’est toutefois pas d’application pour les points d’accueil du commissariat de Wallonie Liège centre et de l’Hôtel de police, qui resteront ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Bruxelles: plan canicule pour les SDF et calèches interdites

Le Samusocial, le dispositif d’urgence pour personnes sans-abri à Bruxelles, a activé lundi matin son plan canicule en raison des fortes chaleurs. 20.000 bouteilles d’eau seront livrées mardi et seront distribuées durant l’été.

Des équipes circulent en journée, mais aussi de nuit, pour distribuer des bouteilles d’eau et pour s’enquérir de l’état de santé des plus vulnérables.

Des plans indiquant les points d’eau potable et les installations sanitaires, édités par l’ASBL Infirmiers de rue, sont également distribués. «On demande aux personnes de continuer à nous faire des signalements comme elles le font, via notre boîte info ou via le numéro 0800/99.340, au sujet de personnes qui leur semblent en détresse afin qu’on puisse envoyer une de nos équipes sur place», a ajouté Marie-Anne Robberecht.

Flandres: pas de calèches à Ostende, Anvers et Bruges

À l’instar de la décision prise dimanche par l’administration communale d’Ostende, la Ville d’Anvers a décidé de suspendre la circulation des calèches touristiques en raison de la chaleur. Le service sera interrompu durant toute la semaine, à compter d’aujourd’hui.

À Bruges, les calèches ont également disparu du centre-ville.

