Assises Luxembourg - Jennifer Sablon acquittée des faits de meurtre, les deux autres accusés coupables

Le jury de la cour d'assises du Luxembourg a reconnu, lundi, Sébastien Kesteman et Radwan Elmi Galib coupables de meurtre pour faciliter le vol sur Nathan Kettani et Vinciane Lamoot, tués chez eux à Ronzon (Rendeux), le 11 août 2016. Nathan Kettani avait été poignardé et Vinciane Lamoot, alors enceinte, noyée dans sa baignoire. Leur jeune fils, âgé alors de 20 mois, avait été laissé en vie. Le jury a par contre acquitté des faits de vol aggravé de meurtre Jennifer Sablon, l'ex-compagne de Radwan Elmi Galib, qui devait aussi répondre de ces mêmes accusations. Elle est cependant reconnue coupable de fraude informatique pour avoir participé à des transactions, le lendemain des faits, avec des cartes volées aux victimes.

L'avocat général avait lui-même requis l'acquittement pour le meurtre, à l'égard de Jennifer Sablon. Le jury estime qu'un doute subsistait concernant la participation, y compris en n'étant pas sur place, de Jennifer Sablon dans le vol ou sur le fait qu'elle ait participé sciemment à des actes préparatoires.

Selon les jurés, il n'y a pas de preuve suffisante pour démontrer qu'elle savait ce qui allait arriver. La culpabilité pour meurtre de Sébastien Kesteman et Radwan Elmi Galib, qui ont reconnu s'être rendus chez les victimes, est retenue notamment sur base de leurs propres déclarations.

Leur avocats respectifs avaient d'ailleurs demandé au jury de répondre par l'affirmative aux questions concernant le meurtre. Les deux accusés sont aussi coupables de torture, ainsi que de fraude informatique pour l'utilisation des cartes. Le jury estime encore qu'ils ont formé une association de malfaiteurs.

Malgré le fait qu'elle ait été acquittée pour meurtre, l'avocat général a néanmoins demandé la prise de corps de Jennifer Sablon qui sera incarcérée jusqu'au débat sur la peine qui aura lieu mardi.