Roué de coups en changeant de roue à Ramegnies-Chin

Alors qu’il changeait une roue de sa voiture à la chaussée de Tournai, un homme a été violemment agressé par 4 malfrats. Il a reçu des coups de pied, de poing et de bâton avant de perdre connaissance.

Dimanche, entre 5 h et 5 h 30, un conducteur était arrêté sur le côté de la chaussée de Tournai, à Ramegnies-Chin, afin de changer la roue arrière-droite de sa voiture. Alors qu’il était accroupi en train de dévisser les boulons, un individu s’est approché de lui sous prétexte de lui demander un renseignement. Celui-ci a alors sorti un cutter avec lequel il a menacé sa victime avant de la pousser vers le sol au moyen d’un bâton qu’il tenait dans l’autre main. Trois autres malfrats sont alors arrivés sur les lieux et ont roué le conducteur de coups de poing et de pied. Ils l’ont également violemment frappé avec le bâton.

La victime a perdu connaissance et pendant ce temps, les agresseurs ont dérobé divers objets dans le véhicules avant de prendre la fuite. Il a fallu un certain temps pour que le conducteur reprenne ses esprits et avant qu’il soit capable de prévenir la police.