Crash entre deux avions militaires en Allemagne: un pilote est décédé

Deux Eurofighter de l’armée allemande se sont écrasés après être entrés en collision lundi après-midi dans la région des lacs du Mecklembourg, dans le nord-est du pays.

Les pilotes ont pu enclencher leur siège éjectable. L’un d’eux a été retrouvé vivant dans un arbre mais l’autre est décédé, affirment les médias locaux. L’information n’a pas encore été confirmée par la Défense, mais la police a reconnu que des restes humains avaient été retrouvés.

Les deux avions se sont touchés en vol lundi vers 14h00, avant de s’écraser à une dizaine de kilomètres l’un de l’autre près du lac Müritz, dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Une vidéo diffusée par des médias locaux montrait deux panaches de fumée dans une zone boisée.

#Germany:

Two #Eurofighter #Typhoon #aircraft #collided in the Müritz region of Germany. The pilots were able to save themselves. There are now forest fires and a large number of rescuers at the crash site.