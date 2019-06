PHOTOS & VIDÉO | Bellewaerde: visite de l’Aquapark inauguré le 1er juillet

À une semaine de son inauguration publique, le parc au lion a dévoilé hier son site aquatique aux médias.

Ce lundi, la température extérieure a grimpé jusqu’à 32°. C’est exactement le même nombre de degrés que l’eau du nouveau parc aquatique de Bellewaerde. «Et 34° dans l’air ambiant! Une température agréable dans tout l’Aquapark», sourit Stefaan Lemey, directeur de Bellewaerde heureux de pouvoir ouvrir son attraction aquatique située juste à côté de l’entrée principale du parc d’attractions et animalier d’Ypres.

C’est ce lundi 1er juillet qu’il ouvrira au public après un an et demi de chantier assuré par des entreprises régionales et d’un mois de tests en juin. Un investissement de près de 17 millions d’euros: c’est le plus important de toute l’histoire de Bellewaerde célébrant ses 65 ans la semaine prochaine.

Le site aquatique mêle rivières, bateaux gigantesques, cascades tombant de seaux et de tonneaux... «Il y a des murs d’escalade pour les grands mais aussi dans la pataugeoire des petits», dit Stéphane Lemey, directeur heureux.

Il n’y a pas à proprement parler une grande piscine à vagues comme on peut en constater à la concurrence. On fait plutôt face à une imbrication de plusieurs attractions au sein d’une oasis naturelle.

Parmi les pouvoirs d’attraction du site, le site comptera beaucoup sur Splash Clash qui sont deux toboggans permettant d’affronter un adversaire lors d’une descente et Aquaventure, «un toboggan familial sur une bouée pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Le diamètre du tube est de 2,70 m, soit le plus large toboggan du Benelux». Une descente où le dessus du tube se retrouve brièvement ouvert à l’extérieur. «Sous la neige, cela donnera une impression de sauna lors des températures d’hiver!»

Il sera ouvert toute l’année

Bellewaerde attire annuellement 800 000 visiteurs. Aquapark compte en attirer 200 000 de plus, permettant de franchir la barre symbolique du million de visiteurs sur l’ensemble du site. À noter que l’Aquapark sera ouvert toute l’année (mercredis, week-ends, jours fériés et vacances).

«Nous pourrons accueillir plus de 1 000 personnes en même temps avec un roulement quotidien de 1500 à 2000 visiteurs», assure encore M. Lemey.

https://aquapark.bellewaerde.be/fr/billets