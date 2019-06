Le débrief du jour: drame dans une carrière | La vague de chaleur s’installe | Soupçonné de préparer un attentat

Un jeune homme a perdu la vie dans une carrière à Gaurain-Ramecroix, la vague de chaleur a pris ses quartiers pour plusieurs jours, un homme est soupçonné d’avoir projeté un attentat: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1 Drame dans une carrière: un jeune de 21 ans perd la vie

Accident dramatique ce matin à l’entreprise SCT, à Gaurain-Ramecroix, le jeune chauffeur d’un dumper, âgé de 21 ans, est décédé après la chute de son camion dans la carrière.

2 La vague de chaleur s’installe sur la Belgique

Alors que le mercure devrait atteindre au moins 30 degrés ce lundi et poursuivre son ascension ce mardi, la vague de chaleur annoncée cette semaine «n’a rien d’exceptionnel», selon plusieurs climatologues.

3 Arrestation d’un homme suspecté de préparer un attentat

Samedi, un homme a été arrêté à Bruxelles. Il est soupçonné d’avoir projeté un attentat contre l’ambassade des États-Unis à Bruxelles, a-t-on appris ce lundi.

4 PS et Écolo commencent à négocier

Les négociations en vue de la formation d’un gouvernement wallon ont commencé ce lundi, avec le PS et Écolo autour de la table. À Bruxelles, on rentre dans le vif du sujet également, avec DéFI et trois formations flamandes en plus.

5 Theo Hayez: recherches suspendues, les volontaires prennent le relais

L’enquête de la police australienne sur la disparition du jeune Belge Theo Hayez se poursuit, mais les recherches physiques, suspendues depuis le week-end, n’ont pas repris lundi, a indiqué la police de Nouvelles-Galles du Sud. Malgré la suspension des recherches de la police, un groupe de volontaires a continué de ratisser les environs.

