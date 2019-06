31 degrés ce lundi à la station d’Uccle: «Rien d’exceptionnel», assurent des climatologues

Alors que le mercure doit atteindre au moins 30 degrés ce lundi et poursuivre son ascension mardi, la vague de chaleur annoncée cette semaine en Belgique «n’a rien d’exceptionnel», selon plusieurs climatologues.

Elle ne sera d’ailleurs officielle que si les températures dépassent une troisième fois 30 degrés pendant la semaine.

Selon les prévisions actuelles de l’Institut royal météorologique (IRM), le thermomètre affichera 31 degrés ce lundi à la station d’Uccle (qui fait référence) et 32 mardi, avant de baisser légèrement les jours suivants, mais de se maintenir à plus de 25°C.

«On battra peut-être un record journalier», commente le chef du service des prévisions du temps à l’IRM, David Dehenauw. «Mais l’événement en lui-même n’a rien d’exceptionnel».

+ LIRE AUSSI| « La météo de votre région

Supérieures à 25°C pendant minimum cinq jours consécutifs

En Belgique, une vague de chaleur est déclarée officielle lorsque les températures maximales sont supérieures à 25°C pendant minimum cinq jours consécutifs, et dont au moins trois présentent des valeurs dépassant 30°C.

«La période est propice aux vagues de chaleur, qui peuvent se produire entre les mois de juin et de septembre. Il n’y a donc rien d’anormal», confirme Sébastien Doutreloup, chercheur au laboratoire de climatologie de l’ULiège.

Ces périodes de fortes chaleurs se font néanmoins plus fréquentes ces dernières années. «On en a eu au moins une par an au cours des cinq dernières années», affirme le chercheur. Selon l’IRM, avant les années 90, elles se limitaient à une tous les quatre ans.

Un lien avec le réchauffement climatique?

Etablir un lien avec le réchauffement climatique est toutefois prématuré. «Il s’agit à ce stade d’une hypothèse. L’étude de l’évolution du climat se fait sur une période d’au moins 30 ans pour avoir des statistiques significatives», précise Sébastien Doutreloup. Néanmoins, «si on doit faire le lien, l’affaiblissement des flux d’ouest, en provenance de l’océan Atlantique, avec pour résultats davantage de périodes chaudes en été et d’air froid en hiver, pourrait être une explication», commente-t-il.

Pour David Dehenauw, «si on ne peut pas dire aujourd’hui que cette vague de chaleur est liée au réchauffement climatique, il y a cependant un signal de fond».

Pics d’ozone

Vendredi, la cellule interrégionale de l’environnement (CELINE) a annoncé l’activation de la phase d’avertissement du «plan fortes chaleurs et pics d’ozone». Pour éviter les troubles dus à la chaleur, quelques bons réflexes sont de mise: s’hydrater, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, se protéger du soleil ou encore limiter les efforts physiques. La vigilance à l’égard des plus fragiles (bébés, aînés,…) est également primordiale.

Selon les prévisions météorologiques actuelles, les températures élevées, apportées par des vents d’Afrique, devraient persister jusqu’au moins la semaine prochaine. Elles concernent une grosse partie de l’Europe, où des nouveaux records de chaleur dépassant les 40 degrés pourraient être battus.