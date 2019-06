Les patrons de la Maison du Peket connaîtront leur jugement en septembre

Grégory et Anthony Sorgic, les frères à la tête de la Maison du Peket et d’Amon Nanesse, sont suspectés de fraude sociale, abus de biens sociaux, travail au noir et blanchiment d’argent.

Le tribunal correctionnel de Liège a reporté au 2 septembre prochain le prononcé de son jugement dans le dossier des frères Sorgic. Les propriétaires de «La Maison du Peket» de Liège sont suspectés de fraude sociale dans le cadre de l’exploitation de plusieurs de leurs établissements à Liège. Ils avaient contesté les faits.

Grégory et Anthony Sorgic, fils de Djuro Sorgic, ancien joueur de football et agent de joueurs décédé en 2012, avaient répondu en même temps que leur société (GAS) et deux dames de faits de fraude sociale, d’abus de biens sociaux, de travail au noir et de blanchiment d’argent.

L’auditorat du travail les poursuivait sur base de soupçons de travail non déclaré et de cotisations sociales éludées dans trois de leurs établissements. Il s’agit du bar réputé à Liège «La Maison du Peket», du restaurant «Amon Nanesse» et de la discothèque «L’Impasse Club».

Selon la justice, les deux employeurs n’auraient pas déclaré toutes les prestations de leur personnel et notamment d’étudiantes engagées dans leurs établissements. L’inspection avait découvert sur place des grilles horaires différentes entre les prestations prévues et celles déclarées à l’ONSS.

Les frères Sorgic avaient contesté la majorité des préventions.

Le tribunal a reporté au 2 septembre le prononcé de son jugement.