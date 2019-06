Vague de chaleur: Des mesures à prendre au travail

Il fait chaud et ce n’est pas toujours facile de travailler dans de telles conditions. Equipements de protections, boissons fraîches, l'employeur à des devoirs en cas de grosse chaleur.

Le ministre de l’Emploi, Kris Peeters, a rappelé lundi les mesures à prendre par l’employeur en cas de grosse chaleur. Celles-ci varient suivant la température et la charge de travail supportée. Au-delà du respect des règles, M. Peeters, en appelle au «bon sens».

«La loi prévoit qu’à partir d’une certaine température, certaines mesures de prévention doivent être prises par l’employeur. Mais j’en appelle également au bon sens de chacun. Outre les mesures techniques comme l’airco et les pare-soleils, il peut également s’agir de prévoir des pauses régulières, de la crème solaire, des boissons fraîches et d’adapter le travail à de telles circonstances», a expliqué M. Peeters dans un communiqué.

En fonction de la charge de travail

L’indice de référence est la température au thermomètre-globe humide (WBGT) qui combine la mesure de la chaleur et de l’humidité. Il implique d’utiliser un thermomètre et un hygromètre. Il faut ensuite relier les deux mesures selon une table de conversion dont le SPF Emploi donne un modèle sur son site internet.

Au-delà de 29 sur l’indice WBGT, des mesures pour les personnes dont la charge de travail physique est dite légère, comme le travail de bureau, doivent être appliquées.

Au-delà de 26, les mesures visent les personnes dont la charge de travail physique est dite semi-lourde.

Au-delà de 22, les mesures visent les personnes dont la charge de travail physique est dite lourde.

Au-delà de 18, les mesures visent les personnes dont la charge de travail physique est dite très lourde.

Modification des horaires

Les mesures sont les suivantes: protection des travailleurs contre la lumière du soleil ou une chaleur excessive (volets, climatisation, ventilation, etc.), réduction de l’exposition au soleil (travail à l’ombre), modification des horaires et de l’organisation du travail (ex.: commencer plus tôt ou prévoir des pauses fréquentes), fournir une protection (ex.: des vêtements de protection, de la crème solaire, etc.) et des boissons appropriées.

L’employeur doit analyser les risques avec le médecin du travail. Il ne doit évidemment pas attendre que les limites de l’indice soient franchies pour agir, a souligné le ministre.

De leur côté, les travailleurs peuvent également en référer au médecin du travail ou au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT).