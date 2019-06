Rafael benitez a passé un peu plus de trois ans à Newcastle. AFP

L’entraîneur vedette de Newcastle va quitter les «Magpies» après trois ans dans le nord de l’Angleterre, a annoncé le club de Premier League ce lundi.

«C’est avec regret que nous annonçons que le manager Rafael Benitez va quitter Newcastle United à la fin de son contrat le 30 juin 2019», a écrit le club dans un communiqué.

«Nous avons travaillé dur pour prolonger le contrat de Rafa sur le long terme, mais il n’a pas été, et ne sera pas, possible de parvenir à un accord avec Rafa et ses représentants», a expliqué le club.

Le technicien espagnol (59 ans), qui a notamment remporté la Ligue des champions en 2005 avec Liverpool, a passé un peu plus de trois ans à St James’s Park. Il avait remplacé Steve McClaren en mars 2016, sans pouvoir empêcher les «Magpies» de descendre à la fin de la saison.

Le manager avait immédiatement mené Newcastle à la remontée dans l’élite, puis permis aux «Magpies» de se maintenir confortablement en Premier League ces deux dernières saisons (13e puis 10e).

«Nous aimerions remercier «Rafa»»

L’Espagnol n’a jamais caché sa frustration concernant le manque d’investissement financier de la part du propriétaire du club, Mike Ashley. L’homme d’affaires britannique, peu apprécié par les supporters, cherche à vendre le club depuis octobre 2017.

«Nous aimerions remercier «Rafa» et son équipe d’entraîneurs pour leurs efforts au cours des trois dernières années et leur contribution significative à ce qui a été réalisé collectivement», a ajouté le club, précisant que les adjoints de l’Espagnol, Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez et Mikel Antia, partiraient aussi.

Selon plusieurs médias britannique, le club chinois Dalian Yifang aurait proposé un contrat de plus de 13 millions d’euros annuels au technicien espagnol.