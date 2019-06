Toma Nikiforov battu en repêchages de l’Euro après s’être déboîté l’épaule: «Ça se finit un peu vite»

Damiano Martinuzzi, son coach: «Toma a commencé le combat blessé»

Damiano Martinuzzi a loué l’esprit de guerrier affiché par son protégé lors de la défense de son titre de champion d’Europe.

«Il faut savoir que Toma a commencé son combat déjà blessé. Il prend un KO à la tête contre le Russe et il tombe sur l’épaule. Elle était lourde avant même de commencer», a expliqué Martinuzzi. «Je pense qu’il n’a pas exprimé vraiment ce qu’il ressentait, il n’a rien dit, ni au kiné, ni au médecin, ni à moi. Il pensait que c’était possible et il n’avait pas tort vu qu’il a réussi à lui mettre un waza-ari d’entrée.»

L’entraîneur s’est ensuite montré rassurant quant à l’état de santé de Nikiforov, revenu en début de saison d’une grave blessure au genou. «Il va falloir faire des examens complémentaires en rentrant, c’est sûr. Mais nous allons rester optimistes, il est possible de se démettre l’épaule et d’abîmer uniquement la capsule. Nous verrons bien ce qu’il faudra faire par la suite. Et s’il faut passer par la case opération, cela ne nous arrêtera pas. Mais ce serait vraiment la poisse de devoir une nouvelle fois se faire opérer.»

A l’instar de son judoka, Martinuzzi a insisté sur le niveau du tableau et sur la qualité générale du plateau. «Son tableau n’était pas terrible et le niveau du judo actuel est vraiment super élevé. L’exemple de Matthias Casse dimanche (sacré en -81kg) en est la preuve. A trente secondes près, il aurait pu sortir au premier tour mais il est finalement champion d’Europe. Ca symbolise à merveille le judo actuel, incroyablement dense.»