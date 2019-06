Deux hommes sous mandat d’arrêt après le braquage d’un restaurant Quick à Anderlecht

Deux hommes ont été placés sous mandat d’arrêt après un braquage au Quick d’Anderlecht.

Les deux suspects interpellés après le braquage d’un restaurant Quick à Anderlecht durant la nuit de samedi à dimanche ont été placés sous mandat d’arrêt, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. «Ils ont été mis à disposition du parquet. Un juge d’instruction a ensuite été saisi et les a placés sous mandat d’arrêt», a exposé Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. Les deux hommes, âgés de 20 et 21 ans, sont suspectés de vol avec violence, commis la nuit, en bande, avec arme et avec véhicule pour assurer la fuite.

Deux hommes ont fait irruption dans un restaurant de la chaîne Quick, Drève Olympique à Anderlecht, dimanche vers 02h00 du matin. «Ils ont menacé les membres du personnel qui se trouvaient encore sur place et ont exigé qu’ils leur remettent l’argent qui se trouvait dans le coffre-fort, les menaçant avec une arme qui s’est révélée être un pistolet ‘airsoft’«, a relaté Denis Goeman.

«Les auteurs ont ensuite pris la fuite en voiture et une course-poursuite avec la police s’est engagée. Les suspects ont pris la direction de Forest et ont, à un moment donné, perdu le contrôle de leur véhicule qui a heurté la berne centrale de la route. Ils ont alors quitté leur véhicule et se sont enfuis à pied. Ils ont été rattrapés par les policiers alors qu’ils étaient coincés dans un tunnel qui est un cul-de-sac, sous le boulevard de l’Humanité à Drogenbos», a détaillé le porte-parole.