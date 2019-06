Officiel: Beñat San José est le nouvel entraîneur d'Eupen

La nouvelle a mis du temps à être officialisée, mais depuis ce lundi, Beñat San José est officiellement le nouvel entraîneur d'Eupen. L'Espagnol succède à Claude Makelele, remercié il y a dix jours déjà.

Voici le communiqué officiel du club eupenois, qui confirme plusieurs informations publiées par l'Avenir:

L’Espagnol Beñat San José (39 ans) est le nouvel entraîneur en chef de l'AS Eupen. Beñat San José a débuté sa carrière d’entraîneur au département des jeunes de son club local Real Sociedad San Sébastian. Par la suite, il a travaillé en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Amérique du Sud.

Beñat est le plus jeune entraîneur de l’histoire à avoir remporté la Kings Cup en Arabie Saoudite et cela avec une équipe Al-Ittihad FC composée principalement de joueurs de moins de 21 ans. Beñat a ensuite remporté deux fois le championnat bolivien de la 1ère ligue avec le Club Bolivar et le championnat chilien avec le CD Universidad Católica.

Andreas Bleicher, membre du conseil d’administration de l'AS Eupen, a déclaré après la signature du contrat avec Beñat San José : « Nous sommes très heureux d’avoir pu engager Beñat, un entraîneur très doué et convoité au niveau international, pour le recruter, lui et ses assistants, pour deux années. Beñat peut se vanter d’un succès considérable au niveau international avec une philosophie de développement de chaque talent sur la base d’une forte cohésion d’équipe. Il nous a convaincus par son enthousiasme et son approche analytique. Je suis sûr que nos supporters pourront s’attendre à une saison passionnante avec notre équipe. »

L'AS Eupen présentera Beñat San José et ses assistants officiellement lors d’une conférence de presse ce mardi 25 juin à 13.45 heures. Le premier entraînement public avec le nouveau coach aura lieu mardi matin à partir de 10h00.

>>> À noter, le club n'a, pour l'instant, pas fait de communication au sujet de Manel Exposito (T2 qui disposait encore d'un an de contrat) ni de l'entraîneur des gardiens Christoph Semmler.