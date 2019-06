Des planches originales d’Edgar P. Jacobs exposées à Paris

Une sélection de 170 planches originales, dessins et autres projets d’Edgar P. Jacobs, le créateur belge de Blake et Mortimer sont exposés jusque début 2020 au Musée des Arts et Métiers de Paris.

Ces pièces appartiennent au patrimoine artistique dont la Fondation Roi Baudouin assure la gestion «dans l’optique de la valorisation et transmission aux générations futures».

L’exposition «Scientifiction» se déroule du 26 juin au 5 janvier 2020 et propose une rétrospective de l’œuvre d’Edgar P. Jacobs.

Il s’agit de la première exposition publique d’une sélection de planches originales conservées par la Fondation Roi Baudoin et prêtées au Musée des Arts et Métiers. Au total, pas moins de 169 planches sont exposées: 160 travaux graphiques (planches, plans, calques, storyboards…), photos, documents d’archives ainsi que neuf objets que l’auteur possédait.

La Fondation Roi Baudouin se charge de la gestion du fonds d’archives d’Edgar P. Jacobs, qui a été cédé par la Fondation Jacobs.