Roméo Elvis bientôt papa?

Le rappeur belge Roméo Elvis a posté une photo qui laisse peu de place au doute: la main sur le ventre de sa compagne, il écrit «Quelque chose arrive». À moins que…

Blague ou réelle annonce? Certains fans du rappeur semblent en tout cas prendre le message avec un peu de recul, croyant à un piège du frère d’Angèle. Pourtant la symbolique est limpide.

En couple avec Lena Simonne depuis 2015, Roméo Elvis semble filer le parfait amour, alors que plusieurs chansons évoquent celle qui partage sa vie.

«Lenita, Lenita, Inévitable et vitale», «J’arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce», «J’regarde plus jamais l’heure sauf pour savoir quand t’arrives», autant de références à Lena.

Suite au message de Roméo Elvis sur Instagram, les artistes Todiefor et JeanJass, avec qui le rappeur a collaboré, ont tenu à le féliciter. Todiefor ajoutant même sur son compte «ma tête quand Roméo Elvis m’annonce sa grande nouvelle et qu’il est content et qu’il me fait un câlin lol»

Vraiment un futur papa? Confirmation dans quelques mois.