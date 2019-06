SONDAGE | Les tubes de Michael Jackson: votez pour vos trois titres préférés

En près de 40 ans de carrière, le «roi de la pop» a signé de nombreux tubes dont la plupart font encore mouche aujourd’hui. Mais quels sont vos titres préférés?

Il y a dix ans, Michael Jackson succombait à une overdose de médicaments.

Considéré comme le «roi de la pop», celui que l’on a d’abord connu membre des Jackson Five (puis des Jacksons, après un changement de label) exerce, aujourd’hui encore, une influence considérable sur la musique en général.

En pratiquement 40 années de carrière, il a gratifié ses fans de très nombreux tubes, faisant partie des artistes les plus innovants (et les plus vendeurs) de l’histoire.

Mais parmi tous ses tubes, quels sont vos préférés? Ceux dont vous ne pourriez vous passer?

Mode de présélection Afin de composer cette présélection, nous avons compilé les titres les mieux notés au sein des top 10 de dix sites Internet (spécialisés ou axés sur les critiques émanant de la communauté) ayant classé les meilleurs tubes de Michael Jackson: Billboard, Hufftington Post, Official Charts, Ranker, Rolling Stone, Sens Critique, Spotify, Topito, Toptens et USA Today.