Un camion fait une chute dans la carrière du Milieu à Gaurain: son chauffeur est tué

Accident dramatique ce matin à l’entreprise SCT, à Gaurain-Ramecroix, un chauffeur est décédé après la chute de son camion d’un étage dans la carrière.

Il était environ 7 h 30 quand le drame s’est produit à la carrière du Milieu de la SCT (Société des carrières du Tournaisis), à Gaurain-Ramecroix.

Comme nous l’expliquait le directeur-général de la CCB, Eddy Fostier, cette carrière est exploitée en commun par la CCB et Holcim (soit une joint-venture dénommée SCT) et se trouve sur le site d‘Holcim (et non sur celui de la CCB comme le laissaient entendre certaines informations diffusées dans la matinée de lundi). Directeur-général à la CCB, Eddy Fostier a apporté des éclaircissements sur la localisation exacte de l’accident qui s’est en réalité produit sur le site d’Holcim. EdA

Le camion accidenté se trouvait là où sont retirées les terres argileuses de surface. Pour une raison indéterminée, celui-ci a chuté d’un étage vers la carrière, soit une quinzaine de mètres plus bas.

Ce poids-lourd opérait dans le cadre du chantier de découverture confié à un sous-traitant, en l’occurrence, une association momentanée des firmes Dufour et Gobert.

Les services de secours ont tenté de dégager l’infortuné chauffeur – un employé de la firme Dufour –, mais ce dernier est malheureusement décédé.