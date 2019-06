(Belga) Il fera chaud dès lundi avec des maxima compris entre 27 et 32 degrés. Le ciel sera bien dégagé malgré la présence de nuages d'altitude, annonce l'IRM dans ses prévisions.

Sur l'ouest de la Belgique, des nuages moyens plus nombreux pourront se développer en cours d'après-midi. Les températures maximales seront en hausse, affichant 27 degrés en Haute Ardenne, 29 degrés à la Côte et jusqu'à 32 degrés en Campine. Le vent sera souvent faible à modéré de secteur sud-est. Dans la nuit de lundi à mardi, le temps restera sec. Les températures minimales seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et probablement 22 ou 23 degrés sur les grandes villes. Mardi devrait être la journée la plus chaude de la semaine avec des maxima de 28 ou 29 degrés à la mer, autour de 32 degrés dans le centre et jusqu'à 34 degrés en Campine. Sur la région côtière, la masse d'air se rafraîchira dans l'après-midi et en soirée sous l'influence d'une brise de secteur nord-ouest. Dans l'intérieur des terres, le vent sera faible à souvent modéré de secteur sud-est, puis sud. (Belga)