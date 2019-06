Toma Nikiforov va défendre son titre: «Je suis à 105%»

Toma Nikiforov s’est rendu aux Jeux européens de Minsk avec de belles ambitions.

Toma Nikiforov avait décroché l’or continental il y a un an à Tel Aviv après des médailles d’argent (2016) et de bronze (2015). Mais depuis lors, le Belge de 26 ans a été opéré au genou. Malgré cette absence de plusieurs mois, le 13e mondial est fin prêt avant d’entamer son 7e Euro, lundi à Minsk lors des Jeux Européens.

«Je suis vraiment à 105%», a-t-il lancé directement en conférence de presse au village des athlètes. «Je n’ai pas de soucis, tout va bien, que ce soit au coude ou au genou.»

Le pensionnaire du Crossing de Schaerbeek s’est rapidement rassuré après cette absence de sept mois, une première en carrière pour lui. «J’étais un peu stressé, surtout quand tu vois les autres continuer à s’entraîner et à progresser et que tu es dans ta salle de kiné à faire des “trucs de papy”», a-t-il plaisanté.

En effet, depuis son retour à la compétition en février, Nikiforov a terminé 2e au GP de Marrakech et 3e à celui d’Antalya. C’est donc libéré qu’il a débarqué en Biélorussie. «Je pensais devoir défendre mon titre mais Damiano (son coach, Damiano Martinuzzi, NDLR) m’a dit que je n’avais rien à défendre. Mon titre est acquis à vie, je suis là pour en glaner un deuxième. Tout ce que je veux, c’est combattre le mieux possible et ramener la plus belle médaille.»

Vendredi soir, Nikiforov a eu l’honneur d’être porte-drapeau de la Belgique lors de la cérémonie d’ouverture au Dinamo Stadium, emmenant la petite délégation nationale de 15 personnes avec son entrain caractéristique.