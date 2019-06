David Goffin battu par Roger Federer dans son jardin de Halle

David Goffin a été battu par Roger Federer en finale du tournoi sur gazon de Halle en Allemagne. Le Liégeois, 33e mondial, s’est incliné en 2 sets.

David Goffin a été battu par Roger Federer en finale du tournoi sur gazon de Halle, épreuve ATP 500 dotée de 2.081.830 euros, dimanche en Allemagne. Le Liégeois, 33e mondial, s’est incliné 7-6 (7/2), 6-1 en 1 heure et 23 minutes face au Suisse, 3e mondial. Federer, dont c’était la 155e finale de sa carrière, s’impose pour la 10e fois, un record, sur le gazon allemand.

Roger Federer, 37 ans, a décroché son 102e titre ATP. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem se rapproche un peu plus du record de 109 titres ATP de l’Américain Jimmy Connors.

David Goffin, désormais mené 8-1 dans ses confrontations avec Federer, disputait la douzième de sa carrière et la première depuis la finale du Masters 2017 qu’il avait perdue face au Bulgare Grigor Dimitrov. Il s’incline une seconde fois dans une finale jouée sur herbe après Rosmalen en 2015. Il avait alors été battu par le Français Nicolas Mahut.

Le numéro 1 belge compte quatre titres ATP à son palmarès: Metz et Kitzbühel en 2014 et Tokyo et Shenzen en 2017.