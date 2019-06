Le parking de 240 places condamné en pleine braderie

Les esprits - ceux des commerçants, bradeux et riverains -se sont échauffés samedi pour ne pas vraiment s’apaiser ce dimanche.

La braderie du centre devait être une fête. Hélas, au travers de messages et de photos transmis via les réseaux sociaux ces samedi et dimanche, vous avez été plusieurs à nous faire remonter une ambiance électrique.

Les places étaient chères ce week-end par la rue du Christ rendue piétonne et des emplacements de parking interdits au stationnement dans le bas. L’une des alternatives visant à soutenir la dynamique commerciale était le parking Les Arts permettant d’absorber les voitures d’une partie de la clientèle, des commerçants et des riverains.

On n’y accédera plus avant début octobre

Conformément à la conférence de presse organisée mardi et à un document communiqué au voisinage dans la foulée, le sous-terrain devait être condamné le 1er juillet. «Devait» car tout le monde a été pris de court ce week-end en apprenant que le parking devait déjà être fermé ce samedi. Rien d’éphémère: les affiches à l’entrée du parking confirment bien qu’il ne rouvrira plus avant début octobre et qu’il doit être vide de tous véhicules. Un manège mêlant benne, clark et autre camionnette a été constaté.

On se doute bien que ce n’est pas de gaîté de cœur que cette fermeture aussi soudaine a dû être opérée par les gardiens de la paix. Elle doit s’expliquer par un cas de force majeure. Nous n’avons cependant pas encore réussi à joindre la bourgmestre à l’heure de rédiger ces lignes afin d’obtenir une justification que beaucoup attendent visiblement pour comprendre. On est en droit de supposer que la Ville subit la situation autant que le voisinage en constatant cette urgence.