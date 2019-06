Mondial femmes: la Norvège émerge aux tirs au but contre l’Australie et rejoint les quarts

La Norvège s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial féminin samedi soir à Nice après avoir battu l’Australie 4-1 au terme de la séance de tirs au but. Au prochain tour, les Norvégiennes seront opposées au vainqueur d’Angleterre - Cameroun, prévu dimanche.

Lors des 90 premières minutes, les deux équipes se sont livrées une belle bataille avec des occasions de part et d’autre. La Norvège avait ouvert le score grâce à Isabell Herlovsen (31e) qui avait pris la défense adverse de vitesse. L’Australie avait répondu à ce but à la 83e avec un corner rentrant d’Elise Kellond-Knight qui a traversé tout le petit rectangle et a directement fini au fond des filets.

En prolongation, l’Australie s’est retrouvée en infériorité numérique à la suite de l’exclusion d’Alanna Kennedy (104e). La Norvège a donc obtenu les meilleures opportunités de marquer mais a buté sur la barre et sur une solide défense australienne.

Les Norvégiennes se sont finalement montrées plus habiles lors de la séance de tirs au but où les erreurs de la capitaine australienne Samantha Kehr et de son équipière Emily Gielnik se sont révélées décisives.