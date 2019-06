Important dégât des eaux au Waux-Hall de Nivelles

Ce dimanche matin, un important dégât des eaux s’est produit au Waux-Hall de Nivelles. Le centre culturel est fermé jusqu’à nouvel ordre.

«Pour des raisons de sécurité, décision a été prise de fermer le Waux-Hall, bibliothèque locale comprise, qui ne sera dès lors plus accessible dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre. Le nettoyage est en cours, les dispositions sont prises pour que les réparations et la remise en état des lieux soient effectuées dans les meilleurs délais», indique Pierre Huart, bourgmestre nivellois.