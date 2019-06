Dani Alves annonce qu’il quitte le PSG: un concurrent en moins pour Meunier?

Arrivé en 2017 au Paris Saint-Germain, le Brésilien a annoncé qu’il ne prolongerait pas au club. Un concurrent en moins pour Thomas Meunier dans l’absolu. Mais le Diable rouge va-t-il rester à Paris?

À 36 ans, Dani Alves a un CV bien rempli. Après avoir gagné tous les titres avec le Barça de 2008 à 2016, il avait été transféré à la Juventus de Turin avant d’arriver au PSG lors du mercato estival 2017.

Ce dimanche matin, alors qu’il vient tout juste de marquer lors de la large victoire du Brésil face au Pérou en Copa America (0-5), il a annoncé sur Instagram qu’il quittait le club parisien. «Dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici. Aujourd’hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoire, d’apprentissage et d’expériences. Je voudrais remercier la famille du PSG pour l’opportunité de créer ensemble une page de l’histoire de ce club», a-t-il indiqué.

En deux saisons à Paris, il aura disputé 73 matches, marqué 8 buts et délivré 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il aura également remporté deux titres de champion de France, un Trophée des champions, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue.

Il n’a pas annoncé sa prochaine destination.

La voie est-elle libre pour Meunier?

Thomas Meunier. AFP Arrière droit très polyvalent, Dani Alves a souvent été en concurrence à ce poste avec le Diable rouge Thomas Meunier, qui avait quitté Bruges pour le PSG en juillet 2016.

Si Unai Emery avait marqué sa préférence pour le Brésilien lors de la saison 2017/18, la balance était revenue quelque peu à l’équilibre cette saison sous Thomas Tuchel. Néanmoins, le bilan est mitigé: après avoir commencé en tant que titulaire, il avait été relégué sur le banc et enchaîné les blessures.

Le départ de Dani Alves ferait donc de Thomas Meunier un titulaire en puissance sur le flanc droit de la défense... pour autant que la direction parisienne décide de le garder une saison de plus.

Cela dépendra aussi de Thomas Tuchel, qui a prolongé jusqu’en 2021, et de Leonardo, nouveau directeur sportif au Camp des Loges.

Il reste une année de contrat au Diable rouge de 27 ans à Paris. Récemment, il a annoncé son intention de rester au club alors que des rumeurs l’envoient en Angleterre à Manchester United ou encore Arsenal: «C’est le club (PSG) qui va décider car il me reste une année de contrat mais l’intention c’est de rester au PSG. Footballistiquement, je suis bien là. Et puis, la vie à Paris, c’est pas mal».

En raison du Fair-play financier, le PSG doit dégraisser son noyau. Thomas Meunier, qui serait sur la liste des départs potentiels, aurait une valeur marchande de 25 millions d’euros.

Si l’intention de la direction parisienne est effectivement de le vendre, il faudra trouver un club acquéreur capable d’aligner un tel montant.