Formula E: les Belges hors du top 10 à Berne, où Vergne s’impose

Jean-Eric Vergne a remporté le GP de Berne de Formula E. Les Belges Vandoorne et D’Ambrosio sont hors du top 10.

Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a remporté samedi son troisième E-Grand Prix de la saison à Berne et reste en tête du championnat des pilotes à deux courses de la fin de la saison.

Déjà vainqueur en Chine et à Monaco cette saison, le pilote de 29 ans s’est imposé sur le fil devant le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), 2e à 160/1000es de seconde et le Suisse Sébastien Buemi (Nissan E.Dams), 3e à 720/1000es dans une course marquée d’abord par un gros carambolage en début de course qui a nécessité l’interruption de l’épreuve puis par la pluie à la fin de la course.

One of the most tense finishes to a Formula E race ever ? Here’s the quick highlights from the #SwissEPrix 👌 #ABBFormulaE pic.twitter.com/3DmGiHyJQN — ABB Formula E (@FIAFormulaE) June 22, 2019

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) a terminé 11e à 13.386 secondes et Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) 15e à 21.872 secondes.

Avec 28 nouveaux points, cette victoire permet à Vergne de compter 130 points, 32 de plus que son coéquipier allemand André Lotterer au classement du championnat. D’Ambrosio est 10e (65 pts) et Vandoorne 15e (30 pts).

Les deux dernières courses du championnat se dérouleront à New York les 13 et 14 juillet.