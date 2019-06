Euro U21 (m) - Walem fait l'éloge de Verschaeren après son but: "Mais il doit continuer à être patient"

(Belga) Après la défaite 3-1 contre l'Italie lors de la dernière journée de la phase de groupes du Championnat d'Europe des moins de 21 ans de football, Johan Walem ne voulait plus chercher d'excuses. L'entraîneur s'est rendu compte que l'Italie était une classe trop forte. Un Belge était à l'honneur samedi soir. Yari Verschaeren a sauvé l'honneur avec un beau but. "Yari est l'avenir du football belge", reconnaît Walem. "Mais il doit garder la tête froide."

"Aujourd'hui, je ne peux pas déplorer un manque d'efficacité aux joueurs", a commencé Walem. "La qualité de l'Italie était tout simplement supérieure. C'est aussi une équipe agressive, physiquement forte. C'était une rencontre de garçons contre des hommes. Nous avons tenu bon pendant un certain temps, mais nous devons être réalistes. L'Espagne et l'Italie étaient tout simplement trop fortes dans notre groupe. Le tirage au sort a été très difficile." L'entraîneur national a fait entrer Yari Verschaeren samedi après une heure de jeu et le jeune joueur d'Anderlecht - le plus jeune joueur de ce championnat d'Europe - a sauvé l'honneur en secouant les filets d'un envoi brossé pleine lucarne. Walem a cependant souligné qu'il doit être patient. "Yari est un garçon calme, réservé et sûr de lui", dit l'entraîneur. "Il sait ce qu'il peut faire, mais il sait aussi qu'il a encore beaucoup à apprendre. Il peut prendre son temps. Ce n'est pas facile de jouer à ce niveau. Il n'était pas là lors des qualifications, il n'a intégré le groupe que pendant la préparation, mais il s'est quand même montré. Pour moi, Yari est l'avenir du football belge. Il a au moins deux ans d'avance sur ses pairs. Comme Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers, j'espère pouvoir compter sur Yari lors des prochaines qualifications du championnat d'Europe."