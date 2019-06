Copa America - Le Brésil domine le Pérou et passe en quarts, le Venezuela également qualifié

(Belga) Le Brésil n'a pas tremblé face à la pression. La Seleçao a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Copa America de football samedi à Sao Paulo grâce à son large succès 0-5 contre le Pérou lors de la 3e journée du groupe A.

L'équipe de Tite a livré une prestation rassurante après le partage contre le Vénézuela (0-0) qui avait semé un doute sur la poursuite du parcours des 'Auriverdes' dans la compétition. Le Brésil a cette fois-ci mis les points sur les 'i' très rapidement. Casemiro a commencé par ouvrir le score (12e) avant que Firmino ne profite d'une bourde du portier adverse pour faire 0-2 (19e). Une frappe à distance d'Everton (32e) a ensuite mis fin aux débats après tout juste une demi-heure. En deuxième période, les Brésiliens ont poursuivi leur festival grâce à Dani Alves (53e) et Willian (90e), en manquant au passage un penalty avec Gabriel Jesus (90e+3). Le Venezuela s'est lui aussi qualifié pour les quarts en battant la Bolivie 1-3. Un doublé de Darwin Machis (2e et 55e) et un but de Joseph Martinez (86e) ont eu raison du goal bolivien signé Leonel Justiniano (82e). Au classement, le Brésil termine premier avec 7 points devant le Venezuela (5 points). Le Pérou (4 points) est 3e et espère figurer parmi les deux meilleurs troisièmes admis au tour suivant. (Belga)