Diablotins: une défaite pour finir face à l'Italie

Les Diablotins, éliminés avant la rencontre, ont perdu leur dernier match de poule contre l’Italie (1-3). Ils rentrent en Belgique avec trois défaites dans les valises.

Assistance: 20 075.

Arbitre: Srdjan Jovanovic (Serbie).

Carte rouge: Mbenza (90e+2, 2 c.j.).

Cartes jaunes: Saelemaekers, Cools, Bushiri, Mangala, Locatelli, Verschaeren, Chiesa, Pezzella, Mancini

Buts:Barella (0-1, 44e); Cutrone (0-2, 54e); Verschaeren (1-2, 79e); Chiesa (1-3, 90e).

BELGIQUE:De Wolf; Cools, Bornauw, Bushiri, Cobbaut; Omeonga (59e Verschaeren), Heynen, Bastien (59e Mangala); Saelemaekers (74e Mbenza), Schrijvers, Lukebakio.

ITALIE:Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora; Chiesa, Locatelli (72e Tonali), Pellegrini (79e Bonazzoli); Cutrone.

La Belgique a conclu son Euro sur une défaite, 1-3, contre l’Italie. Elle quitte la compétition sans une victoire, et le constat est assez amer pour l’équipe de Johan Walem, si on se rappelle du revers, dans les derniers instants, contre l’Espagne (2-1). C’est aussi, surtout, la défaite contre la Pologne (3-2) qui doit laisser de sérieux regrets à des Diablotins qui ont tenu près d’une mi-temps contre l’Italie, avant d’encaisser, via une frappe de Barella, bien aidé par Heynen.

C’est dommage pour le médian de Genk, car il avait été meilleur que lors des deux rencontres précédentes, jusque-là. Le sélectionneur lui avait fait confiance, et il avait lancé Bushiri en défense centrale, pour maintenir Cobbaut à l’arrière gauche, aussi. Walem avait dit du bien d’Omeonga, vantant sa discipline «italienne», et il a voulu le récompenser pour sa bonne mentalité. Saelemaekers, enfin, a pu débuter et il a montré beaucoup d’envie.

L’envie et l’organisation étaient deux des paramètres nécessaires pour réduire la menace des Azzurini. Cela a tenu un peu, et Lukebakio, en pointe, a essayé d’être percutant quand il a été lancé dans la profondeur. Mais il aurait fallu un peu plus de talent pour inquiéter Chiesa et ses équipiers. Sans Ortwin De Wolf, auteur de plusieurs arrêts déterminants en deuxième période, la défaite aurait d’ailleurs été plus lourde. Yari Verschaeren, monté pour la dernière demi-heure, a tout de même réduit l’écart, d’une belle frappe, alors que Mbenza, monté pour le dernier quart d’heure, a été exclu. La Belgique est dehors, mais l’Anderlechtois a laissé une bonne impression, comme De Wolf ou Mangala, les bonnes surprises du tournoi.

L’Italie, elle, a poussé pour marquer un maximum de buts, car le critère pourrait être déterminant pour désigner le meilleur deuxième, qualifié pour les demi-finales. Mais le constat est aussi celui-là: l’Italie, pays organisateur de cet Euro, est au bord de l’élimination puisque l’Espagne est première du groupe A et qu’un partage entre la France et la Roumanie la condamnerait.