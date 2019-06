Mondial féminin: l’Allemagne bat le Nigeria et file en quarts de finale

L’Allemagne a facilement disposé du Nigeria (3-0) pour s’offrir un ticket pour les quarts de finale du Mondial féminin de football, samedi au Stade des Alpes de Grenoble.

Au tour suivant, les Allemandes affronteront le vainqueur du duel entre la Suède et le Canada au programme lundi.

Favorite, l’Allemagne a respecté le pronostic en pliant la rencontre dans la première demi-heure. Alexandra Popp (20e) et Sara Dabritz (27e) ont rapidement creusé un bel écart que le Nigeria n’est jamais parvenu à combler. L’Allemagne n’a pas eu à forcer son talent pour gérer cette avance et a même ajouté un 3e but en fin de match grâce à Lea Schuller (82e).

À 21h00, le deuxième huitième de finale oppose la Norvège à l’Australie.