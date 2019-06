La CBAS se dote d’un troisième président pour traiter le dossier malinois

Et de trois! Après Herman Huygens et Philippe Verbiest, récusés, Marc Boes est le nouveau et troisième président de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) chargée de traiter le dossier du match suspecté d’avoir été truqué entre Malines et Waasland-Beveren du 11 mars 2018.

Cette nomination est en effet mentionnée sur le site internet de la CBAS www.bas-cbas.be.

Huygens avait été mis hors-jeu à la suite d’une requête à son encontre de l’association des supporters malinois, qui lui reprochait d’avoir siégé au sein de la commission des litiges de l’Union belge, l’instance disciplinaire de l (URBSFA).

On pouvait dès lors douter de son indépendance, étant donné l’implication de la fédération dans le dossier, estimaient les supporters du Kavé.

Son successeur Philippe Verbiest a lui été écarté à la demande de la défense de l’agent Walter Mortelmans. Cette dernière a relevé que M. Verbiest est membre du comité antidopage l’UEFA, qui est aussi présente dans le dossier. Il s’était finalement retiré de lui-même.

L’affaire sera traitée par l’instance ce mardi 25 juin.

L’enjeu pour Malines est de participer au championnat de D1A, alors que la chambre d’appel de la commission des litiges a annulé sa montée.