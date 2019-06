Tour de Suisse: victoire surprise de Lampaert (Deceuninck-Quick Step) dans le contre-la-montre

Yves Lampaert s’est offert une victoire un peu inattendue samedi dans la 8e étape du Tour de Suisse, un contre-la-montre individuel de 19,2 km, samedi à Goms dans le Valais.

Le spécialiste du chrono de l’équipe Deceuninck-Quick Step a signé le temps de 21:58.52. Il a devancé son équipier danois Kasper Asgreen de 5 secondes et un autre Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb), 3e à 10 secondes. L’Australien Rohan Dennis (Barhain-Merida), champion du monde en titre de contre-la-montre et 2e du classement général, a pris la 6e place à 19 secondes.

A fantastic @yveslampaert celebrates his maiden victory of the season on stage 8 of the #TourdeSuisse! Bravo, Yves! Top ride today! pic.twitter.com/VaHYflgEFT