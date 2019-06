Jeux Européens: Jorre Verstraeten, médaillé de bronze en judo

Le judoka Jorre Verstraeten a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 60 kg, samedi aux championnats d’Europe de judo organisés dans le cadre de la 2e édition des Jeux Européens de Minsk en Biélorussie.

