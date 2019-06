Un individu a tenté de mettre le feu à un immeuble de Melchior Wathelet fils

Un homme a tenté de mettre le feu à un bâtiment de Melchior Wathelet fils car il se sentait suivi par la famille Wathelet, a indiqué le parquet de Liège samedi.

Le parquet a précisé qu’un individu avait été interpellé après avoir tenté de mettre le feu à l’entrée d’un bâtiment à Verviers, vendredi soir après 22h00. Rapidement sur les lieux, les pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau ont maîtrisé le sinistre sans problème.

L’homme a avoué les faits et a expliqué son geste aux enquêteurs. Le bâtiment appartient à Melchior Wathelet fils, ancien homme politique originaire de Verviers. Le suspect se sentait suivi et espionné par la famille Wathelet dans son quotidien. Il a donc voulu répondre en s’en prenant, à l’aide d’essence, à un bâtiment de l’ancien politicien. Contrairement à ce que le suspect pensait, l’immeuble était inoccupé. Né en 1955, l’homme s’est montré cohérent dans son explication et a donné un document dactylographié aux enquêteurs, expliquant le complot qui se tramerait, selon lui.

L’homme n’a pas d’antécédents judiciaires mais a déjà été suivi à de multiples reprises pour son instabilité psychologique. Il a notamment été interné. Le dossier a été mis à l’instruction avec une demande d’expertise de la part du parquet.