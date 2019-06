Tournoi de Halle: David Goffin qualifié pour la finale, une première depuis 2017

David Goffin jouera dimanche la finale du tournoi sur gazon de Halle. Le Liégeois, 33e mondial s’est imposé 7-6 (7/4), 6-3 en 1 heure et 37 minutes face à l’Italien Matteo Berrettini (ATP 22) samedi en demi-finale de cette épreuve ATP 500 dotée de 2.081.830 euros.

Il s’agissait d’un premier duel entre le numéro 1 belge et le Romain de 23 ans, vainqueur la semaine dernière du tournoi sur gazon de Stuttgart.

WELCOME BACK, DAVID! 🇧🇪@David__Goffin beats Berrettini 7-6(4) 6-3 in Halle to make his first Tour final since the 2017 ATP Finals!#NoventiOpen pic.twitter.com/NvSvLXd0HG