Charline Van Snick après son élimination des Jeux Européens: «Un grand sentiment d’injustice»

Charline Van Snick a été éliminée dès son premier combat en catégorie des -52 kg samedi à l’Euro de judo, disputé dans le cadre des Jeux Européens.

L’incompréhension et l’injustice étaient les deux sentiments qui habitaient Charline Van Snick après sa défaite au golden score dès son premier combat en catégorie des -52 kg à l’Euro de judo, disputé dans le cadre des Jeux Européens de Minsk, samedi en Biélorussie.

«Selon moi, je la marque deux fois. J’ai revu les actions et sur la deuxième, c’est assez percutant», a déclaré la Liégeoise après sa défaite pour trois pénalités contre l’Azerie Gultaj Mammadaliyeva (IJF 51) au terme de 7:06 de combat. «Je dois avouer que j’ai un sentiment d’incompréhension. Je pensais être plus à l’initiative du match qu’elle», a ajouté Van Snick, concédant toutefois avoir commis une erreur sur sa dernière attaque.

«Ils ont jugé que j’avais fait une fausse attaque. C’est vrai que je n’aurais pas dû la lancer, surtout que j’étais dominante au kumi-kata. J’aurais dû trouver la solution plus tôt».

Après un régime compliqué, Charline Van Snick a expliqué manquer un peu de fraîcheur, d’impact et d’explosivité. «Je dois apprendre de mes erreurs et continuer à avancer. Les Mondiaux de Tokyo sont déjà dans deux mois (25-31 août, ndlr) et ça reste mon objectif principal cette saison. Il va falloir se remobiliser, aller de l’avant et continuer à avancer. Cette défaite doit servir de force, il faut l’utiliser pour continuer à progresser. Je sais quel est mon niveau et ce que j’ai montré aujourd’hui ne le reflète pas.»

Charline Van Snick, 28 ans, n’a plus remporté un combat dans un Euro depuis 2016 et son deuxième sacre continental.