Assemblée générale de l’Union belge: un nouveau président et une nouvelle structure

Mehdi Bayat a été élu le nouveau président de l’Union belge.

Mehdi Bayat est le nouveau président de l’Union belge de football (URBSFA). Le directeur général du Sporting Charleroi a été élu samedi lors d’une assemblée générale extraordinaire de la fédération. Il a été élu pour un mandat de deux ans au détriment de Gilbert Timmermans pour succéder à Gerard Linard, 76 ans, qui occupait la fonction depuis 2017 et qui dépose son mandat en raison de la limite d’âge.

Le rôle du président sera purement protocolaire, indique l’Union belge. «Il représentera l’URBSFA lors de rencontres officielles, soutiendra le management, mais lui permettra de travailler de façon indépendante», selon un communiqué de la fédération.

«Je me réjouis particulièrement de la confiance qui m’a été témoignée», déclare Mehdi Bayat. «Vu le rôle plus restreint, plus protocolaire du président, je serai en mesure de continuer à assurer mes fonctions au Sporting de Charleroi. A l’URBSFA, je tiens surtout à soutenir le management, avec lequel j’ai déjà très bien collaboré, et le management dans la réalisation du plan en 11 points».

Gérard Linard était devenu le premier président fédéral francophone en 50 ans. Ancien président de l’aile francophone du football amateur (ACFF), le Hennuyer a dépassé la limite d’âge (75 ans) pour un mandat au sein de l’instance du football belge, mais le Comité exécutif a décidé de faire une exception. Il a pu exercer son mandat jusqu’au bout.

Mehdi Bayat, 40 ans, est membre du Comité exécutif de l’union belge depuis 2015 et vice-président de la commission technique depuis 2017.

Bayat est le 12e président de l’URBSFA (Union royale belge des sociétés de football association), fondée en 1895.

Feu vert à la nouvelle structure de la fédération

Le changement de structure de l’Union belge de football (URBSFA) a aussi été approuvé à l’unanimité samedi lors de l’assemblée générale de la fédération à Bruxelles.Cette nouvelle structure doit simplifier drastiquement l’Union belge. Deux entités, l’association proprement dite et une ASBL, seront regroupées en une seule ASBL à partir du 1er juillet.

Le plan avait été approuvé fin mars à l’unanimité par le Comité exécutif, mais pour ratifier la dissolution et la liquidation de la structurelle actuelle, l’approbation de l’assemblée générale était nécessaire.

«Cette nouvelle structure nous permet de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de la fédération», a déclaré Gérard Linard lors de sa dernière AG en tant que président de l’Union belge.

Le Comité exécutif, qui est depuis toujours la plus haute instance fédérale, sera transformé par le changement. Le principal organe de la nouvelle structure, qui comprendra quatre entités, sera l’assemblée générale, avec la compétence pour les comptes annuels et les statuts. Le conseil d’administration de l’URBSFA a décidé que Voetbal Vlaanderen recevra 25 mandats, la Pro League 22 et l’ACFF 18. Les six mandats restants seront pour des administrateurs indépendants nommés «Football Family» par l’Union belge.

Tous les mandats actuels sont répartis entre le haut conseil pour le football, qui est chargé de la règlementation, et le conseil d’administration, chargé de la stratégie de l’Union belge et de l’approbation des budgets. Le management assume la gestion opérationnelle de l’Union belge. Le fonctionnement des instances indépendantes (commissions disciplinaires, commission d’intégrité et commission des licences) n’est pas modifié.