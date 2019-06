Koh-Lanta: la Belge Maude gagnante de la 20e saison? Voici la réponse au terme d’un vote serré

Cindy et Maud ont été départagées d’une voix. https://twitter.com/KohLantaTF1

Le dernier épisode de Koh-Lanta 2019 a livré son verdict final sur TF1 ce vendredi soir. Attention spoilers si vous avez enregistré l’émission...

Sur les 21 candidats au départ, ils étaient cinq encore en lice au début de cet ultime épisode pour se présenter à la fameuse épreuve de l’orientation. Si Maud a été la première à repérer une balise, elle a été la troisième et dernière à finir par trouver, au bout de 3h05 de recherches, le poignard caché dans la jungle fidjienne, au nez et à la barbe d’Aurélien et de Chloé.

La citoyenne de Grez-Doiceau s’est donc retrouvée sur les poteaux face à Steeve et Cindy, soit un représentant de chacune des trois équipes initiales. «Les rouges qui battent les bleus, on ne l’aura peut-être pas eu au foot mais pourquoi pas à Koh-Lanta?», a plaisanté la Belge.

«Très grosse bêtise»

Cela n’a pas été le cas aux poteaux car c’est Cindy qui a remporté l’épreuve. La première victoire individuelle de cette dernière est donc survenue au meilleur moment. Le premier à tomber a été Steeve, au bout d’1h30, puis Maud a commis une «très grosse bêtise» (sic) en retirant trop vite le bout de bois réduisant la surface du poteau, Denis Brogniart n’ayant pas encore terminé son décompte. La doyenne a alors perdu l’équilibre et chuté.

Elle a toutefois été choisie par Cindy pour l’accompagner en finale. Pas pour le mérite d’avoir terminé 2e mais bien par stratégie assumée: «Je dois faire le choix du cœur, Steve, ou celui de la raison, Maud. Et je vais écouter la raison à ce stade de la compétition. Steeve est quelqu’un d’exceptionnel et je veux me donner une chance.» Sans rancune pour le Niçois qui s’en voulait surtout à lui-même de ne pas avoir gagné cette épreuve finale.

Du coup, ce sont deux femmes qui se sont retrouvées face au jury final. «Une première en 15 ans et seulement la 2e fois dans l’histoire du jeu», comme souligné par le présentateur, qui a aussi précisé que Maud était la finaliste la plus âgée de l’histoire du jeu du haut de ses 50 ans.

Première victoire belge dans une saison régulière

Les 13 votes ont été dévoilés en direct à Paris sur le coup de minuit. Et le résultat s’est avéré extrêmement serré. C’est finalement... Maud qui remporte cette 20e saison. Elle a récolté 7 voix (Sophie, Béatrice, Alexandre, Aurélien, Maxime, Angélique et Cyril) contre 6 pour Cindy.

Maud devient la première Belge à gagner une saison régulière, la 2e en incluant les éditions spéciales vu que le Hannutois d’origine Bertrand avait remporté « La revanche des Héros » en 2012. À elle les 100.000 euros et la possibilité d’accomplir son rêve de gravir les sept plus hauts sommets du monde, comme elle nous le répétait en interview dans notre journal de ce vendredi.