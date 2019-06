ATP Halle - David Goffin, avant sa demi-finale: "Berrettini est l'homme à battre"

(Belga) Vainqueur d'Alexander Zverev (ATP 5), David Goffin a désormais rendez-vous avec Matteo Berrettini (ATP 22), ce samedi, sur le gazon de Halle. Tel est en effet l'adversaire qui se dresse devant le Liégeois (ATP 33) sur la route d'une première accession en finale d'un tournoi de l'ATP Tour en 2019. L'Italien, 23 ans, vainqueur à Stuttgart le week-end dernier, a battu pour sa part le Russe Karen Khachanov (ATP 9/N.3) 6-2, 7-6 (7/4).

"Berrettini joue du feu de Dieu", a confié le N.1 belge. "J'ai vu son match contre Khachanov, car il jouait avant moi. J'étais dans les vestiaires. C'était impressionnant. Particulièrement le premier set. Il sert remarquablement bien. Il est difficile à breaker depuis le début de la saison sur gazon, mais avec les services que Zverev m'a envoyés aujourd'hui, c'est un bon entraînement", a-t-il souri. "Je devrai tâcher d'être agressif, précis et saisir les opportunités qui se présenteront. C'est une demi-finale et je suis excité." Il s'agira de la première confrontation sur le circuit entre David Goffin et Matteo Berrettini. Le Romain est l'une des révélations de la saison, avec 26 matches gagnés, deux titres conquis à Budapest et à Stuttgart, ainsi qu'une finale à Munich. "Il est jeune et il progresse à pas de géant", a poursuivi le Liégeois. "Je ne savais pas trop comment il allait se débrouiller sur gazon, mais tout le monde a pu remarquer qu'il jouait très bien. Il est costaud (NldR: 1,96 m pour 90 kilos) et c'est un battant. Son service est sa meilleure arme. Il faudra parvenir à le faire courir et rater, car s'il peut armer avec son coup droit, il sera très dangereux. Ce sera un match difficile. Il a beaucoup de confiance. Il est l'homme à battre. Et je vais tout donner pour y parvenir." . (Belga)