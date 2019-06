Les derniers espoirs des Diablotins s’envolent à l’Euro, après la victoire de la France

La France, qui a battu la Croatie ce vendredi soir (1-0) à l’Euro de football des moins de 21 ans, a définitivement mis fin aux espoirs des Diablotins, qui ne peuvent plus espérer se qualifier.

Le Championnat d’Europe de football des moins de 21 ans est définitivement terminé pour les Diablotins. En raison de la victoire de la France contre la Croatie (1-0) et de la défaite de l’Angleterre plus tôt dans la soirée contre la Roumanie (4-2), les Belges ne peuvent plus espérer terminer comme meilleur second (sur trois groupes).

En raison de l’élimination de l’Angleterre, aucun barrage ne sera joué pour le dernier billet olympique.

Pour rappel, les Diablotins devaient espérer une qualification de l’Angleterre pour forcer un autre match de barrage pour un billet olympique. Cela ne s’est pas produit et les Belges sont complètement hors course.

Le match contre l’Italie, ce samedi soir à 21h00, se jouera pour l’honneur.