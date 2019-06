Elections 2018 - Grâce-Hollogne: suspension de séance inattendue à l'entame du conseil communal

Alors que le conseil communal de Grâce-Hollogne (Liège) a été convoqué vendredi soir avec, à l'ordre du jour, le vote du pacte de majorité PS/Ecolo, la séance a démarré d'une manière très inattendue par une demande de suspension émanant du groupe socialiste, a constaté un correspondant de l'agence Belga.

Après avoir ouvert la séance un quart d'heure en retard, 'échevin sortant Manuel Dony (PS), qui présidait la réunion, a d'emblée sollicité une suspension de séance. A la demande de la fédération liégeoise du Parti socialiste, a-t-il précisé.

"Afin que le groupe puisse prendre connaissance des éléments que nous avons en notre possession", a justifié Manuel Dony.

La cheffe de groupe rcGH (rassemblement citoyen Grâce-Hollogne, de tendance cdH), Vinciane Pirmolin, a aussitôt réagi. "De qui se moque-t-on?", a-t-elle demandé au président.

"Alors que cela fait plus de huit mois que ça traîne à cause du PS! On nous annonce un accord et alors que le conseil débute avec 15 minutes de retard, vous demandez un report. La démocratie est complètement bafouée! Les citoyens présents ici demandent que la commune soit gérée de façon responsable et ici encore, c'est tout sauf responsable", a-t-elle ajouté.

Seule la tendance Dony du PS s'est retirée pour cette suspension de séance. Peu après, la tendance Mottard a quitté la salle du conseil communal.