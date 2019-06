Namur fête le 1er anniversaire de sa plateforme d'échange de données sociodémographiques

La Ville de Namur a célébré vendredi le 1er anniversaire de la plateforme d'échange de données sociodémographiques intégrée à son site internet. Elle annonce également plusieurs nouveautés.

D'une quarantaine de jeux de données à son lancement, la plateforme "open data" en permet aujourd'hui près d'une centaine et s'inscrit plus que jamais dans la dynamique "smart city" initiée par les autorités communales.

Parmi les nouveautés, figurent notamment l'annuaire des écoles, des statistiques de mobilité ou des informations transmises par le Bureau économique de la province et le Service public de Wallonie.

Au moment de souffler sa première bougie, l'outil s'offre aussi une véritable avancée en permettant un accès aisé à tout un chacun aux données brutes de l'ancienne application Cytise. Il est donc possible de remonter jusqu'en 1985, quartier par quartier.

Outre la mise à disposition des données de base, la plateforme permet aussi de générer des cartes comparatives ou encore des graphiques.

La finalité de l'outil est de permettre la création de nouveaux services et de nouvelles applications.

La commune précise que les données compilées ont déjà été consultées par plus de 1.000 personnes chaque mois, et téléchargées plus de 1.000 fois. Namur se vante de se positionner ainsi à la pointe en matière de partage d'informations.