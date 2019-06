Peu d'élèves mais des avancées concrètes lors de la deuxième "matinée climat" à Namur

Le deuxième "world café" pour le climat organisé par la Ville de Namur avait lieu vendredi à l'institut Saint-Louis. Seule une dizaine d'élèves des différentes écoles namuroises étaient présents mais plusieurs actions concrètes ont pu être envisagées.

En mars dernier, les élèves étaient une soixantaine lors de la première matinée pour le climat organisée par le commune. Ils étaient donc beaucoup moins nombreux cette fois.

"Les examens viennent de se terminer et certains avaient d'autres impératifs, c'est donc assez logique", a réagi la Première échevine Patricia Grandchamps, également en charge de la Participation. "L'important, c'est que les plus motivés étaient là et que nous avons pu avancer concrètement".

Sur les 145 idées qui avaient émergé en mars, quatre ont été développées en vue d'établir un plan d'actions.

Après un échange sous forme de tables rondes supervisées par les échevins compétents, il a ainsi été convenu d'améliorer la biodiversité dans les parcs en y plantant notamment des arbres fruitiers, avec la participation des élèves. Le nombre d'emplacements pour vélos va également être augmenté, alors que l'infrastructure de l'espace public devrait être complétée pour permettre un meilleur tri des déchets.

Parallèlement, la commune s'engage à poursuivre son travail pour mieux communiquer avec les jeunes, afin qu'ils sachent exactement ce qu'ils peuvent faire en faveur de l'environnement et comment.

"Ce fut à nouveau un exercice très intéressant", a commenté Patricia Grandchamps. "Maintenant, chaque échevin va suivre le projet qui le concerne pour pouvoir le réaliser. Nous envisageons également d'organiser une troisième matinée climat à la rentrée car les élèves sont demandeurs et il y a encore des choses à faire", a-t-elle ajouté. "Si la date est bien choisie, ils seront certainement plus nombreux."