Le malaise du personnel de «L’Avenir» confirmé

«Rester prudent»

La direction des Éditions de l’Avenir se dit surprise par la communication de la SDR et de l’AJP, qui «n’ont pas été officiellement informées» des résultats de l’enquête, explique le directeur général, Yves Berlize.

«Les résultats de cette enquête seront présentés ce lundi au MT (Management Team) en présence de la médecine du travail», confirme-t-il. Et «il convient de rester prudents, avec ces résultats, car ils ne représentent jamais qu’un peu plus de la moitié du personnel et leur présentation n’est à ce jour pas complètement finalisée par la médecine du travail».

La confidentialité avait donc été demandée aux membres du CPPT (Comité pour la prévention et la protection au travail), ajoute Yves Berlize, pour qui le contexte de «réorganisation et (de) mise en œuvre du plan de redéploiement» explique «les tensions et les répercussions sur le bien être durant cette période». Et de conclure par un appel au «retour à la sérénité ».