Tour de Suisse: Egan Bernal remporte la 7e étape, Tiesj Benoot 6e

Egan Bernal (Ineos) s’est imposé en solitaire à l’arrivée de la plus longue étape du 83e Tour de Suisse cycliste (WorldTour), vendredi.

Au terme des 216,6 km entre Unterterzen et le sommet en pavés (!) du col hors catégorie du Saint-Gothard (12 km à 7,4%), le Colombien a devancé les deux équipiers de Barhain-Merida: l’Italien Domenico Pozzovivo et l’Australien Rohan Dennis à 23 secondes. Premier Belge, Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) a franchi la ligne en 6e position à 34 secondes dans le même temps que ‘Autrichien Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), 4e et le Tchèque Jan Hirt (Astana).

Au classement général, le Colombien Egan Bernal (Ineos) a conforté son maillot jaune de leader dont il s’était emparé jeudi. Il possède désormais 41 secondes d’avance sur Dennis et 1:13 sur Konrad. Pozzovivo est 4e à 1:17, Hirt 5e à 1:19 et Benoot 6e également à 1:19.à 35 secondes.

Le Tour de Suisse se poursuit samedi par un contre-la-montre individuel de 19,2 km. Il s’achèvera dimanche à Goms à l’issue d’une ultime boucle de 101,5 km autour de Goms avec le passage de trois cols hors catégorie, le sommet du dernier le Furkapass (11,5 km à 7,7%) se situa à 26 km de la banderole finale. On connaîtra alors le successeur au palmarès de l’Australien Richie Porte.