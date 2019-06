Une boulette de viande sans viande chez Ikea en 2020

Qui n’a jamais dégusté une assiette de boulettes suédoise en sortant du magasin Ikea? Dans un souci écologique, la firme travaille sur une nouvelle boulette de viande sans viande qui devrait bluffer les clients.

La boulette de viande emblématique Ikea est au menu des restos suédois depuis 1985. En 2015, la boulette de légumes et la boulette de poulet ont été introduites, et l’année dernière, le saumon et le cabillaud ont été ajoutés. Ainsi, la boulette de viande sans viande à base de plantes sera le cinquième membre de la famille des boulettes IKEA.

Mais comment cette boulette du futur a-t-elle vu le jour?

Elle est fabriquée à partir de protéines alternatives végétales comme des protéines de pois et de l’amidon de pois, des flocons de pomme de terre, de l’avoine et des pommes. L’ambition est d’obtenir la même saveur que celle à la viande, généralement servie avec une purée de pommes de terre, des airelles rouges et une sauce à la crème. Plusieurs tests ont été effectués et des prototypes ont été réalisés en étroite collaboration avec les fournisseurs et les chefs.

«Aucun compromis ne peut être fait en matière de goût ou de texture. Les gens mangent parce qu’ils aiment le goût et pas nécessairement seulement parce que c’est une bonne cause. Nous voulons faciliter un mode de vie plus durable en proposant des plats délicieux qui ont un impact positif sur les hommes et sur la planète», a déclaré Michael La Cour, directeur général d’IKEA Food Services AB.

Jusqu’en 2050, la consommation de protéines dans le monde devrait doubler en raison de la croissance rapide de la population. La demande mondiale de produits alimentaires augmentera de 70% et la production de protéines actuelle ne peut répondre à cette demande. Cela entraîne une forte demande d’alternatives à la viande et aux fruits de mer. La boulette de viande à base de plantes est une étape de ce long voyage.