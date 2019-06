VIDÉO | Goffin bat le cinquième joueur mondial et file en demi-finale à Halle

Bel exploit de David Goffin ce vendredi. Le Belge a battu Alexander Zverev en quart de finale du tournoi de Halle.

Le numéro 1 belge, David Goffin, est venu à bout de l’Allemand Alexander Zverev, cinquième joueur mondial, au bout de 2h16 de match en quart de finale du tournoi ATP 500 de Halle.

Le Liégeois s’est imposé 3-6, 6-1, 7-6 (7/3) face au finaliste de 2016 et 2017. Un bel exploit pour Goffin qui retrouve son meilleur niveau.

Le tennisman de 28 ans l’a emporté sur sa troisième balle de match.

SECOND SEED OUT! 🇧🇪🙌@David__Goffin takes down Zverev in a deciding set tiebreak in Halle!#NoventiOpen pic.twitter.com/wZ2voeilgD