VIDÉO | Montignies-sur-Roc ou la perle des Hauts Pays

Cette semaine c’est Ste´phane Piedbœuf qui rejoint l’aventure a` Montignies-sur-Roc, un des plus beaux villages de Wallonie situe´ en province du Hainaut au cœur du Parc Naturels des Hauts-Pays.

Le village de Montignies-sur-Roc érigé sur un rocher, – d’où son nom – fait partie de la commune de Honnelles. Âgé de plus de dix siècles, le village est caractérisé par un ensemble d’habitations de style tournaisien qui s’articulent autour de la place Fulgence Masson, centre du village.

Cette place, c’est aussi un lieu de rassemblement pour une série d’événements. Aujourd’hui, au lendemain du solstice d’été, la commune organise, en collaboration avec Les Plus Beaux Villages de Wallonie, la Nuit Romantique.

-

Cette manifestation, véritable hymne à l’amour, vous accueillera ce samedi 22 juin à partir de 18h pour une balade romantique sous le thème des contes de fées. Au programme: déguisements en lien avec la thématique, dégustation de produits locaux, mais aussi en surtout un cinéma en plein air avec à l’affiche l’incontournable chef-d’œuvre de Walt Disney: La Belle et la Bête!

Un peu plus tard dans la saison, toujours sur cette place Fulgence Masson, George Denis organise un concours de chevaux de trait. Vétérinaire de profession, Georges est avant tout un passionné de chevaux depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui, au fond de son jardin, dans de vastes pâturages, Camille, Pomme, Nora et le reste de la horde mènent une vie paisible en compagnie des ânes, des vaches et des moutons.

-

Il y a 19 ans, Georges Denis a créé un concours de chevaux de trait. Le but: faire découvrir en un week-end ces magnifiques équidés en voie de disparition à travers une série d’épreuves comme les tractions ou l’allure. Cet été, l’événement aura lieu les 17 et 18 août et bien évidemment, les passionnés comme les curieux sont les bienvenus!

De l’autre côté de Montignies-sur-Roc, juste au bord de la Honnelle, nous poussons la porte de l’Abbaye des Rocs. Cette brasserie bien connue dans la région est en réalité la première microbrasserie de Belgique. Aujourd’hui, elle propose 7 bières différentes allant de la blanche traditionnelle – c’est-à-dire à base d’avoine – à la brune pur malt en passant par la Montagnarde, nom choisi en hommage aux habitants du village.

-

Situé rue de Brunehault, le Village du Moulin, complémentaire à la brasserie, ouvre ses portes chaque dimanche midi dans un cadre bucolique pour une dégustation ou un bon moment de détente. Alors n’attendez plus, venez vite prendre l’apéro ici! Une découverte Apaq-w.

-

Bien d’autres surprises vous attendent encore ce samedi 22 juin comme notre rencontre avec, Antoine Henaut, auteur-compositeur mais avant tout enfant du pays, la découverte de La Goutrielle, centre de rencontre et d’hébergement ou encore la dégustation de vrais produits laitiers à la Ferme Pype!

Rendez-vous samedi de 16h à 18h sur Vivacité pour cette perle des Hauts Pays!